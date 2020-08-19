В «Белнефтехиме» заявили об отсутствии забастовок на предприятии.

«Сегодня все предприятия нефтехимического комплекса работают в штатном режиме. Настроения об остановке производства не получают поддержки у абсолютного большинства трудовых коллективов», — приводит Интерфакс заявление концерна.

Ранее Нацбанк Белоруссии опроверг сообщения о подготовке к забастовке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий страны и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестов.