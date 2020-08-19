Лукашенко призвал рабочих предприятий «не прятать глаза в асфальт»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий страны и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестов.
Лукашенко призвал рабочих предприятий «не прятать глаза в асфальт»
  • Reuters

«Несмотря на то что вся страна, в принципе, в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются», — сказал президент во время заседания Совбеза. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ и членов правительства продолжаются угрозы и атаки.

«Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберёмся», — сказал глава республики.

Ранее Лукашенко, комментируя забастовки, заявил, что «кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего».

При этом он призвал руководителей предприятий предупредить коллективы, но «не давить ни на кого ни в коем случае».

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