Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с прошедшими на белорусских предприятиях забастовками. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

«Я на этот счёт уже высказался: кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — сказал он.

При этом Лукашенко призвал, чтобы руководители предприятий предупредили рабочих, но «не давить ни на кого ни в коем случае».

«Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются», — заявил белорусский лидер.

По его словам, если нужна помощь властей или трудовые коллективы просят побывать на предприятиях, то «надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы».

Также Лукашенко рассказал, что 17 августа посетит Минский завод колёсных тягачей, где ответит на вопросы.

Ранее работа части цехов Минского тракторного завода остановилась в связи с забастовкой рабочих.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.