На Минском тракторном заводе остановлена часть цехов

Короткая ссылка
Работа части цехов Минского тракторного завода (МТЗ) остановилась в связи с забастовкой рабочих.
На Минском тракторном заводе остановлена часть цехов
  • © belarus-tractor.com

«В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Оценить, каких именно, пока не представляется возможным», — приводит РИА Новости слова представителя МТЗ.

Он отметил, что непонятно, на какой срок остановлены цеха, требования митингующих пока неизвестны.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.

Президент Белоруссии Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить