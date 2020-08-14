На Минском тракторном заводе остановлена часть цехов
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«В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Оценить, каких именно, пока не представляется возможным», — приводит РИА Новости слова представителя МТЗ.
Он отметил, что непонятно, на какой срок остановлены цеха, требования митингующих пока неизвестны.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.
Президент Белоруссии Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии.