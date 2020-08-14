Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны. Об этом информирует БЕЛТА.

По его словам, в стране пытаются раскачать трудовые коллективы.

«Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете», — сказал он.

Лукашенко пояснил, что во «времена пандемии» он «практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу».

«Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители — у них проще ситуация, они все заняты делом. Но тем не менее пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжёлые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа — приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — добавил он.

Он привёл в пример возможных последствий забастовок «Беларуськалий».

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал Лукашенко.

Аналогично и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ.

«Ради бога. Вы сегодня не произведёте десять тракторов, не поставите на рынок — завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — отметил президент.

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией.

«И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство. Никогда! Нас ещё в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заключил он.

Ранее в БелАЗе опровергали сообщения о забастовке на предприятии.

12 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная.