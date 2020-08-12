Премьер Белоруссии назвал спокойной ситуацию на производствах

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ситуация в промышленном комплексе страны абсолютно спокойная.
Премьер Белоруссии назвал спокойной ситуацию на производствах
  • Виктор Толочко
  • РИА Новости

«Как руководитель правительства хочу заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, ещё что-нибудь. Мы владеем актуальной информацией, мониторим её», — приводит БЕЛТА его слова.

По его мнению, заявления о забастовках на производствах в Белоруссии являются попыткой «создать миф о некой дестабилизации обстановки».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основную массу протестующих в городах страны против результатов выборов главы государства составляют безработные люди.

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