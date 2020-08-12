Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основную массу протестующих в городах страны против результатов выборов главы государства составляют безработные люди с криминальным прошлым.

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: (надо. — RT) устроиться на работу тем, кто не работает», — приводит БЕЛТА его слова.

Он также заявил, что предупреждает «обуржуазившихся граждан».

«Не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Всё должно быть честно и порядочно», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы безопасности и защита конституционного строя.