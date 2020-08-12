Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы безопасности и защита конституционного строя.

«Понятно из ситуации, что наиважнейшие задачи, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом (а может, и прежде всего), — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — приводит Telegram-канал «Пул первого» слова Лукашенко.

10 августа Лукашенко называл «мягким» подавление протестов в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.