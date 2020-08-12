Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы безопасности и защита конституционного строя.
Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»
  • Reuters

«Понятно из ситуации, что наиважнейшие задачи, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом (а может, и прежде всего), — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — приводит Telegram-канал «Пул первого» слова Лукашенко.

10 августа Лукашенко называл «мягким» подавление протестов в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.

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