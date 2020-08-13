В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии

В пресс-службе БелАЗа опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии: там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.

«Нет, трудовой забастовки нет. У нас сейчас проходит встреча администрации города, руководства предприятия с нашими работниками из всех структурных подразделений, кто желает и у кого есть какие-то вопросы», — сообщил представитель пресс-службы РИА Новости.

Как пишет агентство, ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что работники предприятия якобы вышли на забастовку.

Премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что ситуация в промышленном комплексе страны абсолютно спокойная.

По словам президента Александра Лукашенко, основную массу протестующих в городах страны составляют безработные люди с криминальным прошлым.