«Вред национальной безопасности»: в Белоруссии возбудили дело о захвате власти после создания КС оппозиции

В Белоруссии завели уголовное дело о захвате власти после формирования оппозиционными силами координационного совета, который, помимо прочего, добивается проведения в республике новых выборов. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк указал, что деятельность созданного оппозиционерами органа причиняет вред национальной безопасности республики. Тем временем в России указали на наличие прямого и косвенного вмешательства в дела Белоруссии. В Кремле отметили, что граждане республики должны решать сами решить возникшие в стране проблемы посредством диалога.

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — цитирует Sputnik Беларусь генпрокурора Александра Конюка.

Напомним, что после проведения в Белоруссии президентских выборов, победителем которых стал действующий глава государства Александр Лукашенко, в республике начались массовые беспорядки. Демонстранты требовали ухода Лукашенко с поста президента.

На фоне этих событий представители белорусской оппозиции сформировали координационный совет, который призывает к проведению «новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий». Прошедшие в республике выборы предлагается признать недействительными.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что в стране уже проведены выборы президента и других не будет. Однако позднее в тот же день Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов в республике после принятия новой Конституции.

Вместе с тем сами белорусские оппозиционеры по-прежнему утверждают, что намерены добиваться новых выборов главы государства. При этом оппоненты Лукашенко не будут возражать, если нынешний президент захочет в них участвовать.

«Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдёт», — сказала член президиума координационного совета Мария Колесникова. Её слова приводит «Интерфакс».

Госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков, в свою очередь, сравнил текущие процессы в республике с августовским путчем 1991 года, когда была предпринята попытка государственного переворота.

Он отметил, что 29 лет назад «антиконституционные действия самопровозглашённого Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы».

«Подобные процессы происходят сегодня и в Белоруссии. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны», — написал Равков в Facebook.

По его словам, организаторы протестов могут уничтожить всё, чего белорусы «достигли упорным и каждодневным трудом».

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Кроме того, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве во внутренние дела страны.

«Мы видим, что сегодня идёт вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — сказал он.

В России также заявили, что ситуация в Белоруссии указывает на прямое и косвенное внешнее вмешательство в дела республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи и ещё раз повторяем: убеждены, проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле считают, что диалог Москвы с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела страны.

«Идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас, на самой горячей стадии», — отметил Песков.

Ранее чиновники Евросоюза заявили, что объединение не признаёт итоги состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. Наряду с этим ЕС объявил о намерениях ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».

В четверг, 20 августа, состоялся разговор Владимира Путина с председателем Еврокомиссии Шарлем Мишелем. Европейский политик проинформировал российского лидера об итогах внеочередного саммита Европейского союза, на котором было принято решение о санкциях в отношении ряда белорусских представителей.

В беседе с Мишелем Путин указал на «контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы».

В заявлении Кремля по итогам разговора говорится, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза.