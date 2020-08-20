В КС белорусской оппозиции заявили о готовности к контактам с Россией

Член президиума созданного белорусской оппозицией координационного совета Павел Латушко соощил о готовности совета к контактам с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)», — заявил Латушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова представила список членов координационного совета.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал создание координационного совета «попыткой захвата власти». Он предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону.