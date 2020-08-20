В КС белорусской оппозиции заявили о готовности к контактам с Россией

Короткая ссылка
Член президиума созданного белорусской оппозицией координационного совета Павел Латушко соощил о готовности совета к контактам с Россией.
В КС белорусской оппозиции заявили о готовности к контактам с Россией
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)», — заявил Латушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова представила список членов координационного совета.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал создание координационного совета «попыткой захвата власти». Он предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить