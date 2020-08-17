Белорусская оппозиция представила состав координационного совета

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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова представила список членов координационного совета.
Белорусская оппозиция представила состав координационного совета
  • Ольга Ковалькова
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

Согласно сообщению Ковальковой в Facebook, список составлялся так, «чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ».

В состав, в частности, вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель ассоциации «Инновационное приборостроение» Людмила Антоновская, детский врач-реаниматолог кандидат медицинских наук Андрей Витушко и другие.

Список состоит из 35 имён, однако, как заявила Ковалькова, «ещё идёт процесс формирования основного состава координационного совета».

«И будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп», — уточнила она.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о формировании «координационного совета для обеспечения трансфера власти».

Она поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

Штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства набрал более 80% голосов избирателей.

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