Белорусская оппозиция представила состав координационного совета
- Ольга Ковалькова
- Reuters
- © Vasily Fedosenko
Согласно сообщению Ковальковой в Facebook, список составлялся так, «чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ».
В состав, в частности, вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель ассоциации «Инновационное приборостроение» Людмила Антоновская, детский врач-реаниматолог кандидат медицинских наук Андрей Витушко и другие.
Список состоит из 35 имён, однако, как заявила Ковалькова, «ещё идёт процесс формирования основного состава координационного совета».
«И будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп», — уточнила она.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о формировании «координационного совета для обеспечения трансфера власти».
Она поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.
Штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства набрал более 80% голосов избирателей.