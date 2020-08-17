Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет.
Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет
  • Reuters

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал… Их (выборов. — RT) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Такое заявление он сделал в ходе общения с работниками МЗКТ.

16 августа на митинге в Минске Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии состоялись.

По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.

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