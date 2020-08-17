Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет
- Reuters
«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал… Их (выборов. — RT) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Такое заявление он сделал в ходе общения с работниками МЗКТ.
16 августа на митинге в Минске Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии состоялись.
По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.