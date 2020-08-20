В Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела

Короткая ссылка
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о присутствии вмешательства во внутренние дела страны.
В Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела
  • РИА Новости

«Мы видим, что сегодня идёт вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — сказал он.

Также Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуацию в Белоруссии существует прямое и косвенное внешнее вмешательство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить