В Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о присутствии вмешательства во внутренние дела страны.

«Мы видим, что сегодня идёт вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — сказал он.

Также Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуацию в Белоруссии существует прямое и косвенное внешнее вмешательство.