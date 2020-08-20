В Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела
- РИА Новости
«Мы видим, что сегодня идёт вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — сказал он.
Также Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуацию в Белоруссии существует прямое и косвенное внешнее вмешательство.