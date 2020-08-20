Песков заявил о вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуацию в Белоруссии существует прямое и косвенное внешнее вмешательство.

«Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи и ещё раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», — заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле считают, что диалог Москвы с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела страны.

«Идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии», — отметил Песков.

Ранее координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике. Позднее стало известно, что генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.