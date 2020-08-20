В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

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Генпрокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
  • РИА Новости

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — цитирует Sputnik Беларусь генпрокурора Александра Конюка.

Ранее КС в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

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