В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Генпрокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — цитирует Sputnik Беларусь генпрокурора Александра Конюка.

Ранее КС в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».