Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.

В резолюции содержится требование о признании выборов в Белоруссии 9 августа недействительными.

«Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию», — цитирует ТАСС резолюцию.

Также в координационном совете заявили, что их целью не является «изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Беларуси».

Кроме того, в резолюции оппозиции содержится призыв к властям Белоруссии к немедленному началу переговоров.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал создание координационного совета «попыткой захвата власти». Он предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону.