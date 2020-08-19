Оппозиция призвала белорусские власти начать переговоры

Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики к немедленному началу переговоров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на резолюцию совета.

В резолюции, принятой по итогам первого заседания совета, указано, что оппозиция считает единственным способом преодоления политического кризиса «немедленное начало переговоров и выработку механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов».

В документе также говорится, что уклонение от этих переговоров возложит на белорусские власти «ответственность за углубление политического и экономического кризиса» в стране.

Ранее координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал создание этого совета «попыткой захвата власти». Он предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону.