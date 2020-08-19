Белорусская оппозиция избрала президиум координационного совета

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

В сообщении указывается, что в состав президиума вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко.

14 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании «координационного совета для обеспечения трансфера власти».

Позднее был представлен список членов совета.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал создание этого совета «попыткой захвата власти». Он предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону.