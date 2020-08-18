Оппозиция ответила на слова Лукашенко о попытке захвата власти

Координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила Ольга Ковалькова, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ольга Ковалькова

Reuters

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Она подчеркнула, что совет действует на основании основополагающих принципов Конституции страны. «Он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок», — сказала Ковалькова. 14 августа Тихановская объявила о создании «координационного совета для обеспечения трансфера власти». Позднее был представлен список членов совета. Лукашенко назвал создание этого совета «попыткой захвата власти». Глава государства предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры» по Конституции и закону.