Лукашенко призвал СМИ не допустить «столкновения с русским народом»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал СМИ в Белоруссии противостоять «чёрной сотне» оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.
Лукашенко призвал СМИ не допустить «столкновения с русским народом»
  • РИА Новости

Он призвал СМИ разъяснять и предупреждать людей, что программы «чёрной сотни» — «путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

«Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами. Этого допустить нельзя», — цитирует БЕЛТА президента.

В связи с этим он призвал «активизироваться средствам массовой информации».

Кроме того, глава государства поручил МВД не допускать беспорядков в Белоруссии, особенно в Минске. 

Ранее Лукашенко заявлял, что оппозиция нацелена на «ползучий запрет русского языка».

В свою очередь, член оппозиционного координационного совета Мария Колесникова заявила об отсутствии планов отказываться от международных договорённостей и диалога с Россией.

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