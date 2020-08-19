Белорусская оппозиция опровергла планы отказаться от диалога с Россией

Член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова заявила об отсутствии у оппозиции планов отказываться от действующих международных договорённостей и конструктивного диалога с Россией.

«Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами—партнёрами, безусловно включая Россию», — цитирует её Интерфакс.

Колесникова также заверила, что в настоящее время не обсуждается возможность выхода Белоруссии из союзных структур с Россией.

«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», — подчеркнула она.

Ранее Лукашенко в ходе совещании с членами Совета безопасности заявил, что оппозиция намерена выйти из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза, а также ввести запрет на использование русского языка.