Лукашенко заявил, что оппозиция нацелена на «запрет русского языка»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совбеза раскритиковал программу оппозиционного штаба с мерами до 2021 года и до 2030 года, заявив, что оппозиция нацелена на «ползучий запрет русского языка».

Он поручил подготовить на каждый пункт этой программы информацию о последствиях для страны в случае её реализации, передаёт БЕЛТА.

«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас, что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал Лукашенко.

Как уточняет агентство, оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов.

«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные», — отметил президент.

По его словам, есть договорённость «не педалировать эту тему».

«Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещён, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!» — добавил он.

Ранее Лукашенко назвал создание координационного совета «попыткой захвата власти».