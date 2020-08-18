Лукашенко заявил, что оппозиция нацелена на «запрет русского языка»
- Reuters
Он поручил подготовить на каждый пункт этой программы информацию о последствиях для страны в случае её реализации, передаёт БЕЛТА.
«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас, что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал Лукашенко.
Как уточняет агентство, оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов.
«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные», — отметил президент.
По его словам, есть договорённость «не педалировать эту тему».
«Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещён, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!» — добавил он.
Ранее Лукашенко назвал создание координационного совета «попыткой захвата власти».