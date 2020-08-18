Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета является «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».
Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции
  • Reuters

Как передаёт БЕЛТА, об этом он сказал в ходе совещания с членами Совета безопасности республики.

«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Лукашенко предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону».

Также он прокомментировал состав координационного совета.

«Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — сказал белорусский президент.

Ранее доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова представила список членов координационного совета.

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