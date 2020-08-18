Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета является «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».

Как передаёт БЕЛТА, об этом он сказал в ходе совещания с членами Совета безопасности республики.

«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Лукашенко предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону».

Также он прокомментировал состав координационного совета.

«Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — сказал белорусский президент.

Ранее доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова представила список членов координационного совета.