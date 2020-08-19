«Мы это расцениваем однозначно»: Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что формирование оппозицией координационного совета — это «попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями». Глава государства предупредил, что руководство республики будет «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону». Представители оппозиции, в свою очередь, отвергли обвинения Лукашенко. Между тем МВД страны обратилось к белорусам, отметив, что не собирается присоединяться к протестующим.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией так называемого координационного совета является «попыткой захвата власти».

«Мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал он в ходе совещания с членами Совета безопасности республики. Белорусского лидера цитирует агентство БЕЛТА.

Лукашенко предупредил членов штаба, что власти будут «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону». Также он прокомментировал состав координационного совета.

«Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — сказал белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко заявил о стремлении оппозиции вывести Белоруссию из состава Союзного государства и других объединений, где участвует Россия.

«Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза, ... других интеграционных образований, где доминирует Россия, — отметил президент. — Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос».

Помимо прочего, Лукашенко заявил, что оппозиция «лоббирует ползучий запрет русского языка».

«Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал белорусский президент.

Также по теме «И парламента, и президента»: Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение ещё одних выборов в республике в случае принятия новой Конституции. По...

Представители оппозиции, в свою очередь, отвергли обвинения Лукашенко в попытке захвата власти. Ольга Ковалькова, доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявила, что совет действует на основании основополагающих принципов Конституции страны.

«Он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок», — сказала Ковалькова.

Кроме того, сторонница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что оппозиционный координационный совет Белоруссии рассчитывает поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения с другими странами. В этой связи Колесникова упомянула Россию и Украину.

Она заявила, что слова Лукашенко о желании оппозиции испортить отношения с Россией — это «манипуляция от президента».

«Хочу всех заверить, наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские, взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнёрами, как с Российской Федерацией, так и с Украиной и странами Европейского союза», — сказала Колесникова.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей. Его ближайший оппонент Светлана Тихановская— 10,12%.

После обнародования предварительных результатов выборов в республике начались масштабные акции протеста. Участники этих митингов настаивают на уходе Лукашенко с поста главы государства и на проведении новых выборов.

Тихановская 14 августа заявила, что приступает к созданию координационного совета «для обеспечения трансфера власти» в республике.

«С учётом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорилось в её заявлении.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова 17 августа представила список членов координационного совета. По её словам, «ещё идёт процесс формирования основного состава». Всего в него должны войти 70 человек, пока что известны имена около 40.

В частности, в совет вошли сама Ковалькова, Мария Колесникова, а также лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник и председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, детский врач-реаниматолог кандидат медицинских наук Андрей Витушко и другие.

«Будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп», — уточнила она.

Обращение МВД Белоруссии к народу

На фоне сложившейся в республике ситуации Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало обращение к народу в своём Telegram-канале. Ведомство подчеркнуло, что не намерено присоединяться к протестующим и осуждать власть.

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — говорится в заявлении.

Как отмечается, сотрудники органов не берутся судить «ту малую часть милиционеров», которые покинули службу «по внутренним убеждениям».

В министерстве подчеркнули, что разделяют ответственность за «всё то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам», и призвали не поддаваться на призывы манипуляторов к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что за время беспорядков МВД Белоруссии отчиталось о задержании примерно 7 тыс. человек. Пострадали сотни человек, в том числе как минимум 120 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается о трёх погибших демонстрантах.