МВД Белоруссии обратилось к гражданам страны

Министерство внутренних дел Белоруссии в обращении к народу заявило, что не намерено присоединяться к протестующим и осуждать власть.

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

При этом отмечается, что сотрудники органов не берутся судить «ту малую часть милиционеров», которые покинули службу «по внутренним убеждениям».

В МВД подчеркнули, что разделяют ответственность за «всё то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам», и приветствуют обстоятельный разбор каждой ситуации.

Ведомство призвало не поддаваться на призывы манипуляторов к насилию в отношении правоохранителей.

Ранее министр здравоохранения республики Владимир Караник обратился к участникам протестов.