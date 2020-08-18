Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в открытом письме протестующим заявил, что накануне возле здания ведомства собрались граждане, которым «не нужен был диалог».
Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
  • Reuters

Письмо министра размещено на сайте белорусского Минздрава.

По его словам, 17 августа людям, позиционировавшим себя в интернете как представители медицинского сообщества, было предложено собраться возле Министерства здравоохранения в Белоруссии и задать свои вопросы.

Караник добавил, что вышел к собравшимся, чтобы «наладить диалог с коллегами».

«К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», — заявил министр.

Также он добавил, что на акции возле Минздрава «представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве».

Кроме того, Караник ответил на призывы в соцсетях в адрес медиков устроить забастовку. Министр подчеркнул, что у него «нет слов, чтобы дать чёткое определение таким призывам». 

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