Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в открытом письме протестующим заявил, что накануне возле здания ведомства собрались граждане, которым «не нужен был диалог».

Письмо министра размещено на сайте белорусского Минздрава.

По его словам, 17 августа людям, позиционировавшим себя в интернете как представители медицинского сообщества, было предложено собраться возле Министерства здравоохранения в Белоруссии и задать свои вопросы.

Караник добавил, что вышел к собравшимся, чтобы «наладить диалог с коллегами».

«К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», — заявил министр.

Также он добавил, что на акции возле Минздрава «представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве».

Кроме того, Караник ответил на призывы в соцсетях в адрес медиков устроить забастовку. Министр подчеркнул, что у него «нет слов, чтобы дать чёткое определение таким призывам».