Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
- Reuters
Письмо министра размещено на сайте белорусского Минздрава.
По его словам, 17 августа людям, позиционировавшим себя в интернете как представители медицинского сообщества, было предложено собраться возле Министерства здравоохранения в Белоруссии и задать свои вопросы.
Караник добавил, что вышел к собравшимся, чтобы «наладить диалог с коллегами».
«К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», — заявил министр.
Также он добавил, что на акции возле Минздрава «представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве».
Кроме того, Караник ответил на призывы в соцсетях в адрес медиков устроить забастовку. Министр подчеркнул, что у него «нет слов, чтобы дать чёткое определение таким призывам».