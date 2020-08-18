Глава Минздрава Белоруссии ответил на призывы медиков к забастовкам

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник ответил на призывы в соцсетях в адрес медиков устроить забастовку. Открытое письмо министра опубликовано на сайте Минздрава страны.
Глава Минздрава Белоруссии ответил на призывы медиков к забастовкам
  • Reuters

В письме Караника осуждаются «призывы ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена как по времени, так и по объёму и составу, а также прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах».

Караник заявил, что из-за пандемии коронавируса у медиков «накопился значительный объём работы», в том числе большое количество пациентов, ожидающих плановых операций и диспансерных осмотров.

Он отметил, что этот объём работы нужно сделать в «эпидемиологически светлый промежуток», учитывая вероятность второй волны коронавируса.

«У меня нет слов, чтобы дать чёткое определение таким призывам. И, что самое обидное, распространяются эти призывы, по сути, анонимно, подло скрываясь под подписями: «белорусские медики», «врачи г. Минска» и т. д.», — заявил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях.

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