Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях.
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях
  • Reuters

По его словам, «150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек. — RT) погоду не делают».

«Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать — что ж, мы их не заставим», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию, заявил, что «кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего».

При этом он призвал, чтобы руководители предприятий предупредили рабочих, но «не давить ни на кого ни в коем случае».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

Согласно обнародованным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской, по данным белорусского избиркома, 10,1% голосов.

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