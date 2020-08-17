Оппозиция обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии из-за действий силовиков

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Оппозиция обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии с требованием провести проверку по фактам применения физического насилия к участникам протестных акций со стороны правоохранительных органов.
Оппозиция обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии из-за действий силовиков
  • Reuters

«Только что подали заявление в Генпрокуратуру республики с требованием провести проверки по фактам смерти мирных протестующих и применения физического насилия», — приводит ТАСС слова юриста объединённого штаба белорусской оппозиции Ильи Салея от имени Марии Колесниковой, соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что акция сторонников оппозиции прошла в воскресенье, 16 августа, в Минске без происшествий и задержаний.

11 августа управление СК по городу Минску организовало проверку по факту смерти мужчины во время массовых беспорядков, произошедших вечером 10 августа в белорусской столице.

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