СК Белоруссии начал проверку по факту гибели протестующего в Минске

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Управление СК по городу Минску организовало проверку по факту смерти мужчины во время массовых беспорядков, произошедших вечером 10 августа в белорусской столице. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ведомства Екатерину Гарлинскую.
СК Белоруссии начал проверку по факту гибели протестующего в Минске
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Следователи установили личность погибшего, им оказался ранее судимый 34-летний житель Минска.

«Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ», — заявила она.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в ходе протестов на улице Притыцкого в Минске один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников милиции, но оно взорвалось у него в руке. От полученных травм мужчина скончался.

Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков, которые прошли в 33 населённых пунктах Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

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