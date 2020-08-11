СК Белоруссии начал проверку по факту гибели протестующего в Минске

Управление СК по городу Минску организовало проверку по факту смерти мужчины во время массовых беспорядков, произошедших вечером 10 августа в белорусской столице. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ведомства Екатерину Гарлинскую.

Следователи установили личность погибшего, им оказался ранее судимый 34-летний житель Минска.

«Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ», — заявила она.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в ходе протестов на улице Притыцкого в Минске один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников милиции, но оно взорвалось у него в руке. От полученных травм мужчина скончался.

Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков, которые прошли в 33 населённых пунктах Белоруссии после президентских выборов 9 августа.