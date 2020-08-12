В Гомеле умер задержанный во время протестов мужчина
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По предварительным данным, его задержали 9 августа за участие в несанкционированном массовом мероприятии, после чего суд арестовал его на десять суток.
Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие, его доставили в медицинское учреждение здравоохранения, где он скончался.
Как отмечается, следователи во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружили.
Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее СК Белоруссии начал проверку по факту смерти мужчины во время беспорядков 10 августа в Минске.