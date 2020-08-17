«И парламента, и президента»: Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение ещё одних выборов в республике в случае принятия новой Конституции. По его словам, обновлённая редакция основного закона должна быть принята на референдуме. Лукашенко заявил, что работа над документом уже идёт, а также выразил готовность поделиться своими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу». Тем временем депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты прошедших в Белоруссии выборов и считают Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение новых выборов в республике в случае принятия новой Конституции. Об этом он заявил в ходе визита на Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ).

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Её должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал он, обращаясь к работникам завода.

Также на встрече Лукашенко заявил, что работа над новой редакцией основного закона уже идёт. По словам президента, ему предложили два варианта, которые он отверг, так как они слишком похожи на действующий документ.

Лукашенко также заявил, что готов поделиться своими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».

«Будет так, мужики...»



Лукашенко пообщался с народом во время посещения МЗКТ. pic.twitter.com/pPZ8DbgxQ7 — RT на русском (@RT_russian) August 17, 2020

Накануне, выступая на митинге своих сторонников в Минске, Лукашенко исключил возможность проведения повторных президентских выборов в стране, заявив, что тогда Белоруссия «погибнет как государство».

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и её руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдём на поводу у них, мы сорвёмся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль», — считает Лукашенко.

Он также заявил, что если жители республики «загубят первого президента страны», то это будет «началом вашего конца».

В стране с вечера 9 августа продолжаются акции протеста недовольных результатами президентских выборов. Протестующие требуют ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов с участием международных наблюдателей. В первые дни сообщалось о столкновениях между силовиками и демонстрантами, впоследствии мероприятия стали проходить мирно.

Отзыв посла Украины в Минске

Тем временем стало известно, что Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с решением Минска передать России 32 задержанных в республике россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — заявил он.

Напомним, офис генерального прокурора Украины ранее направлял Белоруссии запрос о выдаче задержанных граждан РФ. По версии украинских следователей, они якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

Реакция Европарламента на ситуацию в Белоруссии

Депутаты Европарламента заявили, что не признают результатов прошедших в Белоруссии президентских выборов и считают действующего лидера страны Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП.

«В совместном заявлении лидеры таких фракций Европарламента, как Европейская народная партия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, «Обновляя Европу», Зелёные — Европейский свободный альянс и Европейские консерваторы и реформисты, сообща призвали провести в Белоруссии новые и свободные выборы, а также решительно осудили насилие и пытки в отношении мирных демонстрантов, организованные режимом Лукашенко», — говорится в опубликованном сообщении.

В Европарламенте заявили, что прошедшие в Белоруссии выборы не были «ни свободными, ни справедливыми».

«Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — высказались депутаты ЕП.

Они добавили, что поддерживают граждан республики в их требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей, а также призвали расследовать случаи применения насилия в отношении демонстрантов.

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«Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость и всецело поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе», — отмечается в заявлении.

В Европарламенте также призвали как можно скорее составить санкционный список, согласно которому лицам, ответственным за насилие и фальсификации на выборах, будет запрещён въезд в ЕС, а их активы будут заморожены.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что работа над санкциями в отношении Белоруссии идёт.

«Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, главы государств и правительств обсудят ситуацию в Белоруссии в среду, я проинформирую их о прогрессе по этой инициативе», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, о решении ввести ограничительные меры против ответственных за насилие в отношении мирных демонстрантов и «фальсификацию выборов» 14 августа договорились министры иностранных дел стран Евросоюза. Их поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее высказывалась за дополнительные санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека» в Белоруссии.