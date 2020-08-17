Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колёсных тягачей допустил проведение новых президентских выборов в республике после принятия новой Конституции.

Кадры встречи Лукашенко с рабочими показал телеканал «Беларусь 1».

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Её должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет. По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов. Он отметил, что выборы прошли «по-цивильному».

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.