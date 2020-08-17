В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что ЕП присоединяется «к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает саммит в связи с ситуацией в Белоруссии.