Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии.
Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии
  • Reuters

«Я созову встречу членов Европейского совета в среду в 12:00 (13:00 мск. — RT) для обсуждения ситуации в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право решать своё будущее и самостоятельно избирать своего лидера», — написал он в Twitter.

Он отметил, что «насилие против демонстрантов неприемлемо».

Официальный представитель главы Евросовета сообщил, что встреча европейских лидеров пройдёт в формате видеоконференции.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польская сторона отрицает своё участие в белорусских событиях.

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