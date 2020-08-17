Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии.

«Я созову встречу членов Европейского совета в среду в 12:00 (13:00 мск. — RT) для обсуждения ситуации в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право решать своё будущее и самостоятельно избирать своего лидера», — написал он в Twitter.

Он отметил, что «насилие против демонстрантов неприемлемо».

Официальный представитель главы Евросовета сообщил, что встреча европейских лидеров пройдёт в формате видеоконференции.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польская сторона отрицает своё участие в белорусских событиях.