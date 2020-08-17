Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли «по-цивильному»

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колёсных тягачей заявил, что выборы главы государства в стране прошли «по-цивильному».
Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли «по-цивильному»
  • Reuters

«По-цивильному состоялись выборы. Не могут быть фальсифицированы 80%», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что «самое страшное в жизни — это предательство».

«Что вы сотворили со страной? Вы же из этого будете выкарабкиваться! Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в январе здесь встретимся, и вы скажете, что произошло и что нужно ещё сделать», — сказал Лукашенко рабочим.

Ранее Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет. 

По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить