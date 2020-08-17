Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли «по-цивильному»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колёсных тягачей заявил, что выборы главы государства в стране прошли «по-цивильному».

«По-цивильному состоялись выборы. Не могут быть фальсифицированы 80%», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что «самое страшное в жизни — это предательство».

«Что вы сотворили со страной? Вы же из этого будете выкарабкиваться! Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в январе здесь встретимся, и вы скажете, что произошло и что нужно ещё сделать», — сказал Лукашенко рабочим.

Ранее Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет.

По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.