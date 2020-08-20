В Совбезе Белоруссии сравнили события в стране с путчем 1991 года

Белоруссия переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года, когда была предпринята попытка государственного переворота, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

Он отметил, что 29 лет назад «антиконституционные действия самопровозглашённого Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы».

«Подобные процессы происходят сегодня и в Белоруссии. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны», — написал Равков в Facebook.

По его словам, организаторы протестов могут уничтожить всё, чего белорусы «достигли упорным и каждодневным трудом».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета является «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».