В Совбезе Белоруссии сравнили события в стране с путчем 1991 года

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Белоруссия переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года, когда была предпринята попытка государственного переворота, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.
В Совбезе Белоруссии сравнили события в стране с путчем 1991 года
  • РИА Новости

Он отметил, что 29 лет назад «антиконституционные действия самопровозглашённого Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы».

«Подобные процессы происходят сегодня и в Белоруссии. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны», — написал Равков в Facebook.

По его словам, организаторы протестов могут уничтожить всё, чего белорусы «достигли упорным и каждодневным трудом».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета является «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».

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