В Совбезе Белоруссии сравнили события в стране с путчем 1991 года
- РИА Новости
Он отметил, что 29 лет назад «антиконституционные действия самопровозглашённого Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы».
«Подобные процессы происходят сегодня и в Белоруссии. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны», — написал Равков в Facebook.
По его словам, организаторы протестов могут уничтожить всё, чего белорусы «достигли упорным и каждодневным трудом».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета является «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».