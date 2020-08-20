Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.

«Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и понижения уровня дипломатических отношений с Литвой», — написал он в Twitter.

Пушков назвал невиданным событием введение личных санкций в отношении главы государства, с которым установлены дипломатические отношения.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Лукашенко внесли в список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну.

Также в списке значатся должностные лица из ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии Белоруссии. Список должно утвердить МВД Литвы.