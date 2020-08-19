Захарова оценила планы МИД Литвы запретить Лукашенко въезд

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы МИД Литвы запретить въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Об этом она написала в своём Facebook.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — заявила она.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Лукашенко внесли в список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну.

Также в списке значатся должностные лица из ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии Белоруссии. Список должно утвердить МВД Литвы.