Захарова оценила планы МИД Литвы запретить Лукашенко въезд

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы МИД Литвы запретить въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Захарова оценила планы МИД Литвы запретить Лукашенко въезд
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Об этом она написала в своём Facebook.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — заявила она.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Лукашенко внесли в список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну.

Также в списке значатся должностные лица из ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии Белоруссии. Список должно утвердить МВД Литвы.

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