Оппозиция не планирует мешать Лукашенко участвовать в новых выборах
«Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала она в интервью Интерфаксу.
Однако, по словам Колесниковой, оппоненты Лукашенко не верят, что он на это пойдёт.
Ранее Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы главы государства и других не будет. При этом он допустил проведение голосования в республике после принятия новой Конституции.
Политик назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».