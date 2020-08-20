Оппозиция не планирует мешать Лукашенко участвовать в новых выборах

Белорусская оппозиция будет добиваться повторных президентских выборов и не намерена возражать, если нынешний президент Александр Лукашенко захочет в них участвовать, заявила член президиума координационного совета Мария Колесникова.

«Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала она в интервью Интерфаксу.

Однако, по словам Колесниковой, оппоненты Лукашенко не верят, что он на это пойдёт.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы главы государства и других не будет. При этом он допустил проведение голосования в республике после принятия новой Конституции.

Политик назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».