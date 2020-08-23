«Налицо активное вмешательство»: почему Лукашенко заявил о реализации сценария «цветной революции» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране реализуется сценарий «цветной революции». По его словам, организацией беспорядков в стране занимаются иностранцы, которые «сидят под Варшавой, под Вильнюсом». При этом Лукашенко подчеркнул, что конечной целью такой деятельности является Россия. По мнению аналитиков, в событиях в Белоруссии действительно прослеживается вмешательство иностранных государств, прежде всего Польши и Литвы. Однако эксперты отмечают, что сейчас, в отличие от кризиса 2014 года на Украине, Запад, и, в частности, ЕС, занял «более осторожную позицию».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношении его страны реализуется сценарий цветной революции. Об этом он сказал во время посещения военного полигона под Гродно.

«Всё понятно. Как мы и предполагали, всё идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране», — сказал он.

Он также отметил, что на ситуацию в Белоруссии пытаются повлиять внешние силы.

«Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор», — подчеркнул Лукашенко.

«Мы справимся сами»

Чуть позже, на митинге своих сторонников в Гродно, он заявил, что активисты, составляющие ядро зачинщиков беспорядков, приехали из-за рубежа.

«Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки, — сказал Лукашенко. — Ядро зачинщиков — не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом».

Глава государства также заявил о росте активности войск Североатлантического альянса на границах республики. По его словам, это делается для того, чтобы рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь их от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьёз, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил военным принять самые жёсткие меры «по защите территориальной целостности». При этом он призвал уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы.

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооружённые силы и технику на направления их передвижения», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что граница Белоруссии — это также граница Союзного государства и ОДКБ.

«И руководство нашей страны, и руководство членов ОДКБ заняли твёрдую позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим. Я благодарен главам тех государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен — мы справимся сами», — подчеркнул он.

После митинга в разговоре с корреспондентом RT Игорем Ждановым Лукашенко заявил, что деятельность Запада в Белоруссии направлена в том числе против России.

«Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин. И мы его должны разрушить», — сказал он.

Интересы Запада

Напомним, после прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Демонстранты выражали своё недовольство итогами голосования, по итогам которого, согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,12%.

Страны ЕС выступили в поддержку протестующих и отказались признать победу Лукашенко. Об этом 19 августа заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита.

Кроме того, Брюссель объявил о подготовке пакета санкций в отношении белорусских должностных лиц, виновных, как считают в Европе, в насилии над протестующими и фальсификации выборов.

В тот же день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить €53 млн на оказание помощи народу Белоруссии.

Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Stephanie Lecocq/Pool

По её словам, €2 млн из этой суммы пойдут на помощь жертвам политических репрессий, ещё €1 млн будет направлен на поддержку «гражданского общества и независимых медиа», а остальные €50 млн предназначены для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, поддержки социальных служб и бизнеса.

Каким образом эти деньги попадут в Белоруссию в обход её официальных властей, фон дер Ляйен не уточнила, но подчеркнула, что Брюссель намерен поддержать белорусов, выступающих за фундаментальные свободы и демократию.

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В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать каналы финансирования белорусских СМИ.

«Белоруссии нужен плюрализм СМИ. Мы создадим постоянные механизмы финансирования для независимых СМИ», — сказал он.

При этом Польша уже на протяжении долгого времени спонсирует телеканал «Белсат», ориентированный на белорусскую территорию.

Кроме того, как напоминают эксперты, именно в Польше находится редакция телеграм-канала NEXTA, с помощью которого ведётся координация действий протестующих. Источники финансирования этого ресурса остаются неизвестными.

Активно поддерживает протестующих и Литва, в которой сейчас находится лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, поддерживающая контакты с властями этого прибалтийского государства.

Более умеренную позицию по отношению к текущим событиям в Белоруссии при этом продемонстрировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он полагает, что Белоруссия должна самостоятельно организовать диалог между действующей властью, оппозицией и гражданским обществом. При этом французский лидер отметил, что ЕС готов выступить посредником в данном процессе.

В то же время Макрон призвал Европу координировать свои действия с Россией и вести с ней постоянный диалог по этому вопросу. Он подчеркнул, что Евросоюз не хотел бы повторения в Белоруссии украинского сценария.

«Активная позиция по невмешательству»

По словам аналитиков, в продолжающихся протестах в Белоруссии отчётливо прослеживается активное участие в них внешних игроков.

«Попытка государственного переворота, которую мы наблюдаем в Белоруссии, имеет довольно выраженный внешний контур. Естественно, в этом процессе достаточно активное участие принимают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и США. Налицо активное вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — сказал в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, подготовка к этому велась довольно давно.

«Эта ситуация готовилась длительное время, для неё были созданы телеграм-каналы на территории Польши, контент которых касается государственного переворота. Сейчас началась активная информационная кампания с участием официальных представителей этих стран», — отметил Шаповалов.

Схожей точки зрения придерживается преподаватель президентской академии РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Телеграм-канал NEXTA и ряд других иностранных ресурсов, например польский канал «Белсат», давно действуют на территории Белоруссии, и раньше Минск это не беспокоило. Естественно, они действуют не в интересах белорусского государства, их работу можно считать определённым элементом вмешательства во внутренние дела суверенной страны», — указал аналитик в интервью RT.

Протестующие в Белоруссии

Reuters

© Vasily Fedosenko

Среди ключевых внешних игроков, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии, Маргулис выделил Польшу и Литву.

«В первую очередь Польша, в которой давно говорят о необходимости возрождения проекта Юзефа Пилсудского «Польша от моря до моря». Безусловно, Варшава видит как Минск, так и Киев, в орбите своего влияния. Также Литва ввиду исторических причин имеет определённое влияние на ситуацию в Белоруссии», — отметил аналитик.

При этом эксперты отмечают, что, по сравнению с кризисом на Украине 2014 года, на этот раз ЕС решил занять более осторожную позицию.

«Если на Украине вмешательство ЕС было явным и активным, то сейчас европейские лидеры извлекли из той ситуации урок и понимают, что негатива и издержек для Европы здесь существенно больше, чем мифических плюсов», — считает Шаповалов.

Комментируя слова Лукашенко об активности НАТО, эксперт не исключил, что альянс действительно в демонстрационных целях мог активизировать деятельность вблизи границ Белоруссии.

«Военная сила используется как демонстрация возможного вмешательства. А прямое военное вмешательство в теории также возможно: есть примеры, как США и их союзники вмешивались в ситуации в тех или иных странах, например, в Ливии», — говорит Шаповалов.

При этом он согласился со словами Лукашенко о том, что Запад пытается использовать протесты в Белоруссии против РФ.

«Белоруссия входит в Союзное государство, является частью ОДКБ и ЕАЭС. Если её территория окажется в том или ином виде под контролем НАТО, то существенно возрастёт опасность и для России. Те цветные технологии, которые сегодня проходят определённую обкатку на территории Белоруссии, в случае успеха могут быть применены и у нас», — говорит аналитик.

В то же время Россия дала чётко понять, что в случае внешней угрозы ОДКБ окажет Белоруссии поддержку, напоминают аналитики. По их словам, на Западе этот сигнал приняли к сведению.