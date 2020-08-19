«В отношении тех, кто ответственен за насилие»: ЕС собирается ввести санкции против Белоруссии

Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов президента и заявил о намерении ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Ограничительные меры могут коснуться и Александра Лукашенко. Вместе с тем ЕС собирается выделить €53 млн в качестве помощи белорусскому народу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что выборы в Белоруссии не были честными, однако подчеркнула недопустимость внешнего вмешательства в дела республики.

Евросоюз не признаёт официальные итоги выборов президента Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита.

ЕС намерен в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Мишель также сообщил, что Евросоюз изучит возможность применения ограничительных мер в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно итоговым данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Из его оппонентов наибольшую поддержку получила Светлана Тихановская — 10,12%.

После объявления предварительных результатов в республике начались масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Демонстранты требуют ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. В первые дни происходили столкновения между силовиками и демонстрантами, однако позднее акции стали проходить мирно.

По итогам экстренного саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС осудили насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии и призвали власти страны прекратить применение силы в отношении митингующих. Канцлер отметила, что в ЕС выступают за «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии». В то же время она отметила недопустимость внешнего вмешательства в дела республики.

«Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно», — цитирует Меркель РИА Новости. Вместе с тем канцлер выразила точку зрения, что «выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит дополнительно €53 млн «для поддержки белорусского народа в это трудное время».

Она уточнила, что €2 млн предназначены «жертвам репрессий и насилия», €1 млн — на поддержку «гражданского общества и независимых СМИ», €50 млн — сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз готов сопровождать «мирный демократический переход власти в Белоруссии».

Помимо прочего, глава ЕК также заявила, что граждане республики должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров. По её словам, «именно белорусы требуют организовать по-настоящему справедливые и свободные выборы».

Отметим, что днём ранее президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Обе беседы были посвящены ситуации в Белоруссии и состоялись по инициативе европейских руководителей.

Впоследствии в Кремле заявили о недопустимости вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. По этому вопросу 19 августа высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», — сказал он.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации. Дипломат выразил надежду, что жители республики «не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство».

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«Я убеждён, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации», — заключил Лавров в эфире телеканала «Россия 1». Вместе с тем он сказал, что выборы в Белоруссии нельзя назвать идеальными, но это обстоятельство не следует использовать для подрыва диалога между властью и обществом.

Вместе с тем сам Лукашенко попросил Владимира Путина передать Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии. Ранее канцлер ФРГ заявила, что президент республики отказался от телефонного разговора с ней.

Как заявила в эфире «России 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, Минск надеется, что Запад не будет поддерживать силы, стремящиеся дестабилизировать обстановку в республике.

«Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — пояснила Эйсмонт.

Она также объяснила отказ Лукашенко разговаривать с Меркель. По словам пресс-секретаря белорусского лидера, глава государства счёл, что личные переговоры с канцлером в то время, как он общается с Владимиром Путиным, выглядели бы «по меньшей мере несолидно».

Между тем белорусский президент поручил усилить охрану границы. По словам главы государства, эта мера нужна для «недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».