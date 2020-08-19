Лукашенко поручил усилить охрану белорусской границы

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он заявил по итогам заседания Совета безопасности страны.

По словам Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».

«Мы видим, что эти деньги поступают», — сказал он.

По его словам, «большие деньги поступают, и притом в открытую».

Лукашенко добавил, что пограничники вместе со спецслужбами должны участвовать в перекрытии таких «финансовых потоков и каналов».

Также президент Белоруссии поручил Минобороны следить за НАТО в Польше и Литве.