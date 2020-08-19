Лукашенко поручил усилить охрану белорусской границы
- Reuters
По словам Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
«Мы видим, что эти деньги поступают», — сказал он.
По его словам, «большие деньги поступают, и притом в открытую».
Лукашенко добавил, что пограничники вместе со спецслужбами должны участвовать в перекрытии таких «финансовых потоков и каналов».
Также президент Белоруссии поручил Минобороны следить за НАТО в Польше и Литве.