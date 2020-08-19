Лукашенко поручил Минобороны следить за НАТО в Польше и Литве
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«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо принять меры и не стесняться выводить наши Вооружённые силы и технику на направления их передвижения», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он призвал контролировать эти вопросы, особенно на гродненском направлении.
«Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку ещё больше, чем в Минске», — добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах Белоруссии.
После этого в альянсе заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.