Лукашенко поручил Минобороны следить за НАТО в Польше и Литве

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Совбеза поручил Минобороны республики проследить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и «не стесняться» выводить вооружённые силы и технику на направления их передвижения.
Лукашенко поручил Минобороны следить за НАТО в Польше и Литве
  • Reuters

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо принять меры и не стесняться выводить наши Вооружённые силы и технику на направления их передвижения», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он призвал контролировать эти вопросы, особенно на гродненском направлении.

«Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку ещё больше, чем в Минске», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах Белоруссии.

После этого в альянсе заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.

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