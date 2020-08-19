«В открытую заявляют о сборе средств»: Лукашенко — о финансировании Западом уличных протестов в Белоруссии

В Белоруссии остаются сложности «в общественно-политической ситуации». Об этом в ходе заседания Совбеза заявил президент Александр Лукашенко. Он сравнил протестующих, которые угрожают рабочим, с гестаповцами, а членов созданного оппозицией координационного совета — с черносотенцами. Белорусский лидер также указал на то, что уличные акции в стране финансируются странами Запада, и посоветовал им заняться решением проблем в своих государствах. В то же время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров Европы не признавать итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно данным ЦИК республики, она получила чуть более 10% голосов, тогда как действующий с 1994 года глава государства Лукашенко набрал свыше 80%. 19 августа должен состояться саммит глав государств и правительств Европейского союза по вопросу Белоруссии.

В среду, 19 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл заседание Совета безопасности республики, в котором приняли участие руководители регионов. Глава государства заявил, что «сложности в плане общественно-политической ситуации остаются».

«Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. У тех, кто хочет нас убаюкать, не получится», — сказал Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

Глава государства также призвал обратить внимание на угрозы, которые продолжают поступать семьям военных, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, работников СМИ и членов правительства.

«Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберёмся», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко также сообщил, что страны Запада финансируют уличные акции и беспорядки в республике.

«Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим», — сказал он.

Глава государства призвал западные страны, перед тем как пытаться разрешить ситуацию в Белоруссии, постараться справиться с собственными проблемами, имея в виду протесты против изоляции в Европе, акции «жёлтых жилетов», беспорядки в США.

«Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее... Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят. Господь с ними», — заключил Лукашенко.

Он также предостерёг тех, кто из-за рубежа «шашки точит» на действующую белорусскую власть. По его словам, все посягательства на суверенитет страны будут «пресечены кардинальным образом».

«Хочу ещё раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, — ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдём так, как это следует», — заметил он.

14 августа министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против ответственных за насилие в отношении мирных демонстрантов и за «фальсификацию выборов» в Белоруссии. Кроме того, ряд стран Запада отказались признать итоги президентского голосования в республике.

«Нужны новые выборы, которые пройдут свободно и справедливо», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Накануне Совет Безопасности ООН по инициативе США и Эстонии обсудил ситуацию в Белоруссии и её влияние на сохранение мира и безопасности в Европе. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, в частности, высказался за то, чтобы спецпредставитель организации регулярно предоставлял отчёты о событиях в республике.

Вместе с тем первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что происходящее в Белоруссии является внутренним делом государства и не должно становиться предметом обсуждения Совбеза ООН.

«Также мы обратили внимание на двойные стандарты наших западных коллег, которые не поднимают в Совбезе схожие вопросы, связанные с поствыборным периодом и случаями применения силы полицией в их государствах и других странах», — написал он в своём Twitter.

В среду, 19 августа, пройдёт саммит лидеров стран Европейского союза в формате видеоконференции. Они обсудят ситуацию в Белоруссии. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, белорусы имеют право на свободный выбор руководителя своего государства, а насилие в отношении протестующих недопустимо.

Призыв Тихановской

Заметим, что утром в среду бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на английском языке обратилась к лидерам стран Европы.

«Я призываю вас не признавать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые — честные и демократические — выборы президента с участием международных наблюдателей», — заявила Тихановская.

Она отметила, что состоявшиеся 9 августа президентские выборы в Белоруссии «не были ни честными, ни прозрачными» и результаты голосования были сфальсифицированы.

«Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — сказала Тихановская.

© Sviatlana Tsikhanouskaya Headquarters/REUTERS

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела итоги выборов президента республики. Согласно опубликованным результатам, за Александра Лукашенко проголосовали 80,10% избирателей, в поддержку Светланы Тихановской высказались 10,12% граждан Белоруссии.

В тот же день Тихановская заявила о создании координационного совета «для обеспечения трансфера власти» в Белоруссии. Спустя три дня были представлены несколько десятков имён членов совета. В частности, соратница Тихановской Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник и председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, детский врач-реаниматолог Андрей Витушко.

При этом бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, в отношении которого белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки, заявил, что ему не предлагали стать членом совета.

«Нет, меня не пригласили. Пока не очень понятно, какие критерии в этом координационном совете», — цитирует Цепкало РИА Новости.

Он также назвал Тихановскую «единственным легитимным на данный момент главой государства».

«Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — добавил Цепкало.

При этом Мария Колесникова в интервью РБК высказала мнение, что Александра Лукашенко обманывает его собственное окружение. Накануне занимающий пост главы государства с 1994 года Лукашенко, комментируя создание координационного совета, заявил, что оппозиционеры, в частности, планируют выйти из соглашений, связанных с Россией, и ввести запрет русского языка.

«Самая очевидная догадка, почему он так говорит, — скорее всего, его просто обманывают и дают недостоверную информацию. Потому что, во-первых, он не называл координационный совет, то есть он даже не знает, как эта институция, которую мы собираемся организовать, называется. Во-вторых, он говорил о программе, а программы никакой быть не может, потому что мы не политический орган», — пояснила соратница Тихановской.

В свою очередь, Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза назвал незаконным создание тех или иных альтернативных органов власти. По его словам, такие действия караются по законам Белоруссии.