Минздрав Белоруссии подтвердил смерть участника протестов из Бреста
- Reuters
«С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, 13 августа его в тяжёлом состоянии перевели на лечение из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны.
«Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось», — добавили в ведомстве.
Ранее TUT.BY, ссылаясь на родственников, сообщил, что в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Как сообщалось, он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в Бресте во время протестов.