Минздрав Белоруссии подтвердил смерть участника протестов из Бреста

Минздрав Белоруссии подтвердил смерть пострадавшего участника акции протеста. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства.

«С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 13 августа его в тяжёлом состоянии перевели на лечение из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны.

«Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось», — добавили в ведомстве.

Ранее TUT.BY, ссылаясь на родственников, сообщил, что в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Как сообщалось, он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в Бресте во время протестов.