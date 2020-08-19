Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от разговора

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко несколько отказывался от телефонного разговора с ней. Об этом сообщает ТАСС.
Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от разговора
  • Reuters

Она отметила, что Евросоюз призывает руководство Белоруссии отказаться от насилия в отношении мирных демонстрантов и поддерживает инклюзивный диалог в стране.

Ранее Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По её словам, главное, чего хочет Минск, — «чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии».

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