Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»
- Reuters
По её словам, главное, чего хочет Минск, — «чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии».
«Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — рассказала она.
18 августа БЕЛТА сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого российский президент проинформировал о своих переговорах с Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном.
Как заявляли в ФРГ, Меркель во время обсуждения с Путиным ситуации в Белоруссии подчеркнула, что Минск должен «отказаться от применения силы против мирных демонстрантов» и вступить в диалог с оппозицией и обществом.