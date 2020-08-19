Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться»
  • Reuters

По её словам, главное, чего хочет Минск, — «чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии».

«Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — рассказала она.

18 августа БЕЛТА сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого российский президент проинформировал о своих переговорах с Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. 

Как заявляли в ФРГ, Меркель во время обсуждения с Путиным ситуации в Белоруссии подчеркнула, что Минск должен «отказаться от применения силы против мирных демонстрантов» и вступить в диалог с оппозицией и обществом.

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