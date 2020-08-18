Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается в сообщении.

Ранее Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в рамках телефонного разговора.

17 августа Лукашенко заявил, что канцлер ФРГ звонила ему, чтобы «поговорить».

Белорусский лидер добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».